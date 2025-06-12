Вступ до магістратури та аспірантури 2025: як отримати запрошення на іспити

Для того, аби пройти тестування, вступникам потрібно:

зайти в кабінет учасника за номером екзаменаційного листка і PIN-кодом;

сформувати і, за можливості, роздрукувати запрошення-перепустку;

взяти з собою на тестування екзаменаційний листок, документ, на підставі якого реєструвались, і запрошення.

В УЦОЯО наголошують, що інформація про місця проведення тестувань не публікується з міркувань безпеки. Її не варто розголошувати.

Цьогоріч до вступних випробувань на магістратуру зареєструвалися понад 93 тис. осіб, із них понад 3,3 тис. складатимуть тести за кордоном. Найпопулярніші напрямки: педагогіка, психологія, управління, ІТ та право.

На здобуття ступеня PhD зареєструвалися понад 14 тисяч вступників.

Для тих, хто не встиг зареєструватися, запланований додатковий період реєстрації. Він триватиме з 16 до 17 червня.