Вступ до магістратури та аспірантури 2025: як отримати запрошення на іспити

Сьогодні, 12 червня, в особистих кабінетах учасників вступних випробувань на сайті УЦОЯО з’явилися запрошення на ЄФВВ, ЄВІ та ЄВВ. У них вказано дату, час і місце проведення тестувань.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО).
Для того, аби пройти тестування, вступникам потрібно:
В УЦОЯО наголошують, що інформація про місця проведення тестувань не публікується з міркувань безпеки. Її не варто розголошувати.
Цьогоріч до вступних випробувань на магістратуру зареєструвалися понад 93 тис. осіб, із них понад 3,3 тис. складатимуть тести за кордоном. Найпопулярніші напрямки: педагогіка, психологія, управління, ІТ та право.
На здобуття ступеня PhD зареєструвалися понад 14 тисяч вступників.
Для тих, хто не встиг зареєструватися, запланований додатковий період реєстрації. Він триватиме з 16 до 17 червня.
Нагадаємо, у 2025 році всі охочі вступити до магістратури чи аспірантури в Україні мають складати Єдиний вступний іспит (ЄВІ) - незалежно від спеціальності чи форми навчання. Він складається з двох частин: тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) та тесту з іноземної мови.
Основна сесія ЄВІ відбудеться з 21 червня по 12 липня, додаткова - з 29 липня до 18 серпня. Результати основної сесії оприлюднять до 18 липня, додаткової - до 22 серпня.
Вступники, які перебувають за кордоном, також можуть скласти іспит у спеціально визначених містах. Однак кількість місць обмежена, тому реєструватися варто заздалегідь.
Також ми розповідали, що у 2025 році вступники до аспірантури в Україні мають скласти не лише ЄВІ, а й новий тест - єдине вступне випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ). Він міститиме 100 завдань із вибором правильної відповіді.
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