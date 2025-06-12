Поступление в магистратуру и аспирантуру 2025: как получить приглашение на экзамены

Для того, чтобы пройти тестирование, абитуриентам нужно:

зайти в кабинет участника по номеру экзаменационного листа и PIN-коду;

сформировать и, по возможности, распечатать приглашение-пропуск;

взять с собой на тестирование экзаменационный листок, документ, на основании которого регистрировались, и приглашение.

В УЦОКО отмечают, что информация о местах проведения тестирования не публикуется из соображений безопасности. Ее не стоит разглашать.

В этом году к вступительным испытаниям на магистратуру зарегистрировались более 93 тыс. человек, из них более 3,3 тыс. будут сдавать тесты за рубежом. Самые популярные направления: педагогика, психология, управление, ИТ и право.

На получение степени PhD зарегистрировались более 14 тысяч абитуриентов.

Для тех, кто не успел зарегистрироваться, запланирован дополнительный период регистрации. Он продлится с 16 по 17 июня.