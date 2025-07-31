Вступ на контракт: що треба знати про бали, терміни й умови у 2025 році

Як подавати заяви

При подачі заяв вступники мають обрати один із варіантів участі в конкурсі:

на бюджет і контракт одночасно : "Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб…".

: "Претендую на участь у конкурсі на місце державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб…". лише на контракт: "Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб…".

При цьому, якщо абітурієнт обирає виключно контракт, він має бути попереджений про неможливість переведення на бюджет у межах вступної кампанії.

Мінімальні бали

Заклади самостійно встановлюють прохідний конкурсний бал для вступу на контракт. Проте для низки спеціальностей бал не може бути нижчим за 150. Серед них:

Міжнародні відносини

Право

Публічне управління

Міжнародне право

Медицина

Стоматологія

Педіатрія

Фармація

Медична психологія

Основні дати вступної кампанії-2025

3-25 липня - реєстрація заяв на творчі конкурси й співбесіди;

до 1 серпня - проведення творчих конкурсів;

6 серпня - оголошення списків рекомендованих до зарахування;

з 11 серпня - можливість вступу на контракт (за наявності вільних місць);

до 30 серпня - остаточне зарахування на контракт.

Переведення з контракту на бюджет

Контрактники можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця, якщо відповідають певним критеріям. Таке переведення відбувається до 18 серпня.