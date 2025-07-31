Вступ на контракт: що треба знати про бали, терміни й умови у 2025 році

У 2025 році вступ на контракт у заклади вищої освіти в Україні відбувається на основі НМТ, а для окремих спеціальностей - ще й творчого конкурсу. Крім того, обов’язковим залишається мотиваційний лист, який абітурієнти подають разом із заявою.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію "Освіта.юа".
При подачі заяв вступники мають обрати один із варіантів участі в конкурсі:
При цьому, якщо абітурієнт обирає виключно контракт, він має бути попереджений про неможливість переведення на бюджет у межах вступної кампанії.
Заклади самостійно встановлюють прохідний конкурсний бал для вступу на контракт. Проте для низки спеціальностей бал не може бути нижчим за 150. Серед них:
Контрактники можуть бути переведені на вакантні бюджетні місця, якщо відповідають певним критеріям. Таке переведення відбувається до 18 серпня.
Читайте також про те, що на вступ на бакалаврат уже подали майже 770 тисяч заявок. Найбільше охочих навчатись у вишах Києва та Львова. Лідером серед прийнятих заявок став Львівський національний університет ім. Івана Франка - 13 581. Найпопулярнішими серед абітурієнтів залишаються спеціальності: "право", "менеджмент" і "філологія".
Раніше ми писали про те, коли і де шукати рейтингові списки вступників на контракт та бюджет у 2025 році.
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