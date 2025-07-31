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Поступление на контракт: что нужно знать о баллах, сроках и условиях в 2025 году

Как поступить на контракт в 2025 году (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году поступление на контракт в учреждения высшего образования в Украине происходит на основе НМТ, а для отдельных специальностей - еще и творческого конкурса. Кроме того, обязательным остается мотивационное письмо, которое абитуриенты подают вместе с заявлением.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию"Освита.юа".

Как подавать заявления

При подаче заявлений поступающие должны выбрать один из вариантов участия в конкурсе:

  • на бюджет и контракт одновременно: "Претендую на участие в конкурсе на место государственного или регионального заказа и на участие в конкурсе на места за средства физических и/или юридических лиц...".
  • только на контракт: "Претендую на участие в конкурсе исключительно на места за средства физических и/или юридических лиц...".

При этом, если абитуриент выбирает исключительно контракт, он должен быть предупрежден о невозможности перевода на бюджет в рамках вступительной кампании.

Минимальные баллы

Заведения самостоятельно устанавливают проходной конкурсный балл для поступления на контракт. Однако для ряда специальностей балл не может быть ниже 150. Среди них:

  • Международные отношения
  • Право
  • Публичное управление
  • Международное право
  • Медицина
  • Стоматология
  • Педиатрия
  • Фармация
  • Медицинская психология

Основные даты вступительной кампании-2025

  • 3-25 июля - регистрация заявлений на творческие конкурсы и собеседования;
  • до 1 августа - проведение творческих конкурсов;
  • 6 августа - объявление списков рекомендованных к зачислению;
  • с 11 августа - возможность поступления на контракт (при наличии свободных мест);
  • до 30 августа - окончательное зачисление на контракт.

Перевод с контракта на бюджет

Контрактники могут быть переведены на вакантные бюджетные места, если соответствуют определенным критериям. Такой перевод происходит до 18 августа.

Читайте также о том, что на поступление на бакалавриат уже подали почти 770 тысяч заявок. Больше всего желающих учиться в вузах Киева и Львова. Лидером среди принятых заявок стал Львовский национальный университет им. Ивана Франко - 13 581. Самыми популярными среди абитуриентов остаются специальности: "право", "менеджмент" и "филология".

Ранее мы писали о том, когда и где искать рейтинговые списки поступающих на контракт и бюджет в 2025 году.

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