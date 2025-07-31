Поступление на контракт: что нужно знать о баллах, сроках и условиях в 2025 году

Как подавать заявления

При подаче заявлений поступающие должны выбрать один из вариантов участия в конкурсе:

на бюджет и контракт одновременно : "Претендую на участие в конкурсе на место государственного или регионального заказа и на участие в конкурсе на места за средства физических и/или юридических лиц...".

: "Претендую на участие в конкурсе на место государственного или регионального заказа и на участие в конкурсе на места за средства физических и/или юридических лиц...". только на контракт: "Претендую на участие в конкурсе исключительно на места за средства физических и/или юридических лиц...".

При этом, если абитуриент выбирает исключительно контракт, он должен быть предупрежден о невозможности перевода на бюджет в рамках вступительной кампании.

Минимальные баллы

Заведения самостоятельно устанавливают проходной конкурсный балл для поступления на контракт. Однако для ряда специальностей балл не может быть ниже 150. Среди них:

Международные отношения

Право

Публичное управление

Международное право

Медицина

Стоматология

Педиатрия

Фармация

Медицинская психология

Основные даты вступительной кампании-2025

3-25 июля - регистрация заявлений на творческие конкурсы и собеседования;

до 1 августа - проведение творческих конкурсов;

6 августа - объявление списков рекомендованных к зачислению;

с 11 августа - возможность поступления на контракт (при наличии свободных мест);

до 30 августа - окончательное зачисление на контракт.

Перевод с контракта на бюджет

Контрактники могут быть переведены на вакантные бюджетные места, если соответствуют определенным критериям. Такой перевод происходит до 18 августа.