Поступление на контракт: что нужно знать о баллах, сроках и условиях в 2025 году

В 2025 году поступление на контракт в учреждения высшего образования в Украине происходит на основе НМТ, а для отдельных специальностей - еще и творческого конкурса. Кроме того, обязательным остается мотивационное письмо, которое абитуриенты подают вместе с заявлением.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию"Освита.юа".
При подаче заявлений поступающие должны выбрать один из вариантов участия в конкурсе:
При этом, если абитуриент выбирает исключительно контракт, он должен быть предупрежден о невозможности перевода на бюджет в рамках вступительной кампании.
Заведения самостоятельно устанавливают проходной конкурсный балл для поступления на контракт. Однако для ряда специальностей балл не может быть ниже 150. Среди них:
Контрактники могут быть переведены на вакантные бюджетные места, если соответствуют определенным критериям. Такой перевод происходит до 18 августа.
Читайте также о том, что на поступление на бакалавриат уже подали почти 770 тысяч заявок. Больше всего желающих учиться в вузах Киева и Львова. Лидером среди принятых заявок стал Львовский национальный университет им. Ивана Франко - 13 581. Самыми популярными среди абитуриентов остаются специальности: "право", "менеджмент" и "филология".
Ранее мы писали о том, когда и где искать рейтинговые списки поступающих на контракт и бюджет в 2025 году.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.