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Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО: названо дату поновлення переговорів з Туреччиною

Фото: міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Переговори Туреччини зі Швецією та Фінляндією щодо заявки НАТО відновляться 9 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу, передає The Guardian.

За його словами, переговори зі Швецією та Фінляндією щодо їхніх заявок на членство в НАТО відновляться 9 березня після затримки у січні через протест проти спалювання Корану.

Виступаючи в Анкарі, Чавушоглу повідомив, що зустріч відбудеться у Брюсселі і включатиме обговорення реалізації меморандуму, підписаного між країнами.

Як повідомлялось, Туреччина, Швеція та Фінляндія мають намір вже у березні відновити переговори щодо вступу двох країн до НАТО.

Нагадаємо, у січні 2023 року у Стокгольмі пройшли дві антиісламські акції - спалення Корану та манекена у вигляді президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. Ердоган прокоментував ці події, закликавши Швецію не чекати від Анкари на підтримку її заявки до НАТО.

Також на тлі цих акцій було припинено тристоронні переговори з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО.

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