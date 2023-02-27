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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО: названа дата возобновления переговоров с Турцией

Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Переговоры Турции со Швецией и Финляндией по поводу заявки НАТО возобновятся 9 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, передает The Guardian.

По его словам, переговоры со Швецией и Финляндией относительно их заявок на членство в НАТО возобновятся 9 марта после задержки в январе из-за протеста против сжигания Корана.

Выступая в Анкаре, Чавушоглу сообщил, что встреча состоится в Брюсселе и будет включать обсуждение реализации меморандума, подписанного между странами.

Как сообщалось, Турция, Швеция и Финляндия намерены уже в марте возобновить переговоры по вступлению двух стран в НАТО.

Напомним, в январе 2023 года в Стокгольме прошли две антиисламские акции - сожжение Корана и манекена в виде президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Эрдоган прокомментировал эти события, призвав Швецию не ждать от Анкары поддержки ее заявки в НАТО.

Также на фоне этих акций были прекращены трехсторонние переговоры с Турцией по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО.

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НАТОШвецияТурцияФинляндия