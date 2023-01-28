Вступ до НАТО під загрозою? Швеція підтвердила призупинення переговорів із Туреччиною

Тристоронні переговори щодо вступу Фінляндії та Швеції до НАТО з Туреччиною було припинено на тлі спалення Корану у Стокгольмі.

Як повідомляє РБК-Україна , про це в коментарі Expressen заявив глава МЗС Швеції Тобіас Білльстрьом.

"Події останніх тижнів тимчасово призупинили цей процес (переговори Туреччини, Швеції та Фінляндії - ред.), але, звичайно ж, ми, як і раніше, вважаємо, що без виконаного меморандуму ми не виконаємо свою частину роботи, і тому уряд зараз також докладає час і зусилля для просування цього процесу", - наголосив міністр.

За словами Білльстрьома, його країна зараз близька до виконання всіх пунктів меморандуму щодо членства в НАТО, який був укладений між Фінляндією, Туреччиною та Швецією.

"Звичайно, останні події (спалення Корану - ред.) не сприяли цьому, але зрештою саме меморандум і взяті нами зобов'язання мають бути керівним принципом", - наголосив він.

При цьому речниця глави МЗС Ганна Ерхардт зазначила, що сам процес вступу Швеції до НАТО не призупинено.

"Процес вступу до НАТО не зупинився. Уряд продовжує виконувати меморандум між Швецією, Фінляндією та Туреччиною. Але Туреччина сама вирішує коли ратифікувати угоду", - додала вона.