Вступ України до ЄС

Сьогодні Україна активно просувається на шляху до членства в Європейському Союзі. Після отримання статусу кандидата у 2022-му та офіційного початку переговорів у 2024-му, країна зосередилася на адаптації законодавства до норм ЄС.

Наразі Київ планує до кінця 2025 року відкрити всі шість переговорних кластерів. Водночас як відзначав президента Володимир Зеленський, шлях країни до ЄС блокують деякі з європейських лідерів, які хочуть "кращих місць" на Червоній площі.

Тим часом посол ЄС в Україні відповіла Катаріна Матернова відповіла, коли Україна зможе стати членом союзу.

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