Вступление в ЕС будет "сильнейшей гарантией безопасности" для Украины, - президент Еврокомиссии

Интеграция Украины в Европейский союз (ЕС) будет "самой сильной" гарантией безопасности, поскольку мир и "европейская интеграция всегда шли рука об руку".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.
Как отметила президент Европейской комиссии, сейчас ЕС и Украина работают над тем, чтобы открыть первый кластер переговоров о вступлении. В частности планируется открытие всех кластеров в течение текущего года.
"Вступление Украины в наш Союз - это самая большая гарантия справедливого и прочного мира. Потому что мы знаем, что в нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли рука об руку. Так что давайте введем Украину в наш Союз. Давайте вместе пойдем по пути мира", - добавила она.
Сегодня Украина активно продвигается на пути к членству в Европейском Союзе. После получения статуса кандидата в 2022-м и официального начала переговоров в 2024-м, страна сосредоточилась на адаптации законодательства к нормам ЕС.
Сейчас Киев планирует до конца 2025 года открыть все шесть переговорных кластеров. В то же время как отмечал президента Владимир Зеленский, путь страны в ЕС блокируют некоторые из европейских лидеров, которые хотят "лучших мест" на Красной площади.
Тем временем посол ЕС в Украине ответила Катарина Матернова ответила, когда Украина сможет стать членом союза.
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