Вступление Украины в ЕС

Сегодня Украина активно продвигается на пути к членству в Европейском Союзе. После получения статуса кандидата в 2022-м и официального начала переговоров в 2024-м, страна сосредоточилась на адаптации законодательства к нормам ЕС.

Сейчас Киев планирует до конца 2025 года открыть все шесть переговорных кластеров. В то же время как отмечал президента Владимир Зеленский, путь страны в ЕС блокируют некоторые из европейских лидеров, которые хотят "лучших мест" на Красной площади.

Тем временем посол ЕС в Украине ответила Катарина Матернова ответила, когда Украина сможет стать членом союза.

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