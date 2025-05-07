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Вступ до ЄС буде "найсильнішою гарантією безпеки" для України, - президент Єврокомісії

Середа 07 травня 2025 11:52
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Вступ до ЄС буде "найсильнішою гарантією безпеки" для України, - президент Єврокомісії Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Інтеграція України до Європейського союзу (ЄС) буде "найсильнішою" гарантією безпеки, оскільки мир та "європейська інтеграція завжди йшли рука об руку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн під час пленарного засідання Європарламенту у Страсбурзі.

Як відзначила президент Європейської комісії, наразі ЄС та Україна працюють над тим, щоб відкрити перший кластер переговорів про вступ. Зокрема планується відкриття усіх кластерів протягом поточного року.

"Вступ України до нашого Союзу - це найбільша гарантія справедливого і міцного миру. Тому що ми знаємо, що в нашій історії мир і європейська інтеграція завжди йшли рука об руку. Так що давайте введемо Україну в наш Союз. Давайте разом підемо шляхом миру", - додала вона.

Вступ України до ЄС

Сьогодні Україна активно просувається на шляху до членства в Європейському Союзі. Після отримання статусу кандидата у 2022-му та офіційного початку переговорів у 2024-му, країна зосередилася на адаптації законодавства до норм ЄС.

Наразі Київ планує до кінця 2025 року відкрити всі шість переговорних кластерів. Водночас як відзначав президента Володимир Зеленський, шлях країни до ЄС блокують деякі з європейських лідерів, які хочуть "кращих місць" на Червоній площі.

Тим часом посол ЄС в Україні відповіла Катаріна Матернова відповіла, коли Україна зможе стати членом союзу.

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