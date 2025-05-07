Вступление в ЕС будет "сильнейшей гарантией безопасности" для Украины, - президент Еврокомиссии

Интеграция Украины в Европейский союз (ЕС) будет "самой сильной" гарантией безопасности, поскольку мир и "европейская интеграция всегда шли рука об руку".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен во время пленарного заседания Европарламента в Страсбурге.

Как отметила президент Европейской комиссии, сейчас ЕС и Украина работают над тем, чтобы открыть первый кластер переговоров о вступлении. В частности планируется открытие всех кластеров в течение текущего года. "Вступление Украины в наш Союз - это самая большая гарантия справедливого и прочного мира. Потому что мы знаем, что в нашей истории мир и европейская интеграция всегда шли рука об руку. Так что давайте введем Украину в наш Союз. Давайте вместе пойдем по пути мира", - добавила она.