МОН змінило терміни вступу до аспірантури: скільки часу мають абітурієнти
Міністерство освіти і науки України (МОН) змінило строки вступної кампанії до аспірантури. Вступники отримають більше часу для подання заяв і проходження вступних випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН.
Головне:
- Більше часу на вступ: МОН оновило графік вступної кампанії до аспірантури, давши вступникам додатковий час для подання заяв та складання іспитів.
- Ключові дати: Прийом заяв та реєстрація на фахові іспити триватиме до 7 вересня, самі іспити у вишах відбудуться з 8 до 21 вересня, а остаточне зарахування на бюджет проходитиме до 28 вересня.
- Додатковий набір: Університети зможуть провести додатковий прийом на контрактні місця з 29 вересня до 15 жовтня.
- Результати ЄВІ/ЄВВ: Учасники основної сесії побачать свої бали в кабінетах до 7 серпня, а додаткова сесія випробувань пройде з 24 до 28 серпня.
- Важливість фахового іспиту: Обов'язковий іспит зі спеціальності у закладі вищої освіти формує 60% від загального конкурсного бала вступника.
Які дати змінили
Згідно з оновленим графіком:
- до 7 вересня (18:00) триватиме подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;
- з 8 до 21 вересня проходитимуть вступні іспити зі спеціальності та інші оцінювання, передбачені закладами освіти;
- з 22 вересня розпочнуть надавати рекомендації до зарахування;
- до 26 вересня оновлюватимуть списки рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування;
- до 28 вересня мають зарахувати вступників, які отримали рекомендації та виконали необхідні умови.
Коли буде додатковий набір
У МОН також зазначили, що заклади вищої освіти зможуть провести додатковий набір на контрактні місця.
Він може розпочатися не раніше 29 вересня. Конкретні строки визначатимуть самі університети у правилах прийому. Водночас зарахування має відбутися не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв, але в будь-якому разі - до 15 жовтня.
Як триває вступна кампанія
У міністерстві нагадали, що основна сесія загальнодержавних вступних випробувань (ЄВІ та ЄВВ) уже завершилася. Її учасники зможуть побачити результати за шкалою 100-200 балів у персональних кабінетах до 7 серпня.
Додаткова сесія ЄВІ та ЄВВ відбудеться з 24 до 28 серпня, а результати оприлюднять до 4 вересня.
Після цього вступники складатимуть обов'язковий вступний іспит зі спеціальності або спеціальностей для міждисциплінарної освітньо-наукової програми. Його результат формує 60% конкурсного бала та є обов'язковим для всіх, зокрема й для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу.
Крім того, заклади вищої освіти можуть проводити додаткові оцінювання, зокрема співбесіди, інші іспити, презентації дослідницьких пропозицій або наукових досягнень. Їхній перелік і порядок проведення визначаються правилами прийому конкретного закладу освіти.
Нагадаємо, МОН дозволило провести спеціально організовані сесії ЄВІ для вступників до магістратури й аспірантури. Взяти участь можуть ті, хто не складав іспит під час основної чи додаткової сесії, не реєструвався раніше або хоче покращити свій результат. Проведення спецсесії здійснюється за кошти учасників.