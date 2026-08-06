МОН змінило терміни вступу до аспірантури: скільки часу мають абітурієнти

Міністерство освіти і науки України (МОН) змінило строки вступної кампанії до аспірантури. Вступники отримають більше часу для подання заяв і проходження вступних випробувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН .

Головне: Більше часу на вступ: МОН оновило графік вступної кампанії до аспірантури, давши вступникам додатковий час для подання заяв та складання іспитів.

МОН оновило графік вступної кампанії до аспірантури, давши вступникам додатковий час для подання заяв та складання іспитів. Ключові дати: Прийом заяв та реєстрація на фахові іспити триватиме до 7 вересня, самі іспити у вишах відбудуться з 8 до 21 вересня, а остаточне зарахування на бюджет проходитиме до 28 вересня.

Прийом заяв та реєстрація на фахові іспити триватиме до 7 вересня, самі іспити у вишах відбудуться з 8 до 21 вересня, а остаточне зарахування на бюджет проходитиме до 28 вересня. Додатковий набір: Університети зможуть провести додатковий прийом на контрактні місця з 29 вересня до 15 жовтня.

Університети зможуть провести додатковий прийом на контрактні місця з 29 вересня до 15 жовтня. Результати ЄВІ/ЄВВ: Учасники основної сесії побачать свої бали в кабінетах до 7 серпня, а додаткова сесія випробувань пройде з 24 до 28 серпня.

Учасники основної сесії побачать свої бали в кабінетах до 7 серпня, а додаткова сесія випробувань пройде з 24 до 28 серпня. Важливість фахового іспиту: Обов'язковий іспит зі спеціальності у закладі вищої освіти формує 60% від загального конкурсного бала вступника.

Які дати змінили

Згідно з оновленим графіком:

до 7 вересня (18:00) триватиме подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності;

(18:00) триватиме подання заяв для участі в конкурсному доборі та реєстрація на вступний іспит зі спеціальності; з 8 до 21 вересня проходитимуть вступні іспити зі спеціальності та інші оцінювання, передбачені закладами освіти;

проходитимуть вступні іспити зі спеціальності та інші оцінювання, передбачені закладами освіти; з 22 вересня розпочнуть надавати рекомендації до зарахування;

розпочнуть надавати рекомендації до зарахування; до 26 вересня оновлюватимуть списки рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування;

оновлюватимуть списки рекомендованих на бюджетні місця, якщо окремі вступники не виконають вимог до зарахування; до 28 вересня мають зарахувати вступників, які отримали рекомендації та виконали необхідні умови.

Коли буде додатковий набір

У МОН також зазначили, що заклади вищої освіти зможуть провести додатковий набір на контрактні місця.

Він може розпочатися не раніше 29 вересня. Конкретні строки визначатимуть самі університети у правилах прийому. Водночас зарахування має відбутися не пізніше ніж через 15 днів після завершення реєстрації заяв, але в будь-якому разі - до 15 жовтня.

Як триває вступна кампанія

У міністерстві нагадали, що основна сесія загальнодержавних вступних випробувань (ЄВІ та ЄВВ) уже завершилася. Її учасники зможуть побачити результати за шкалою 100-200 балів у персональних кабінетах до 7 серпня.

Додаткова сесія ЄВІ та ЄВВ відбудеться з 24 до 28 серпня, а результати оприлюднять до 4 вересня.

Після цього вступники складатимуть обов'язковий вступний іспит зі спеціальності або спеціальностей для міждисциплінарної освітньо-наукової програми. Його результат формує 60% конкурсного бала та є обов'язковим для всіх, зокрема й для осіб, які мають право на спеціальні умови вступу.

Крім того, заклади вищої освіти можуть проводити додаткові оцінювання, зокрема співбесіди, інші іспити, презентації дослідницьких пропозицій або наукових досягнень. Їхній перелік і порядок проведення визначаються правилами прийому конкретного закладу освіти.