Поступление в аспирантуру на контракт стартовало: зачисление продлится до 15 октября

В Украине началось зачисление в аспирантуру на контракт, а также дополнительная сессия регистрации заявлений на участие в конкурсном отборе на программы подготовки докторов философии и докторов искусства.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Освіта.ua .

Когда можно поступить

Дополнительная сессия стартовала 29 сентября 2026 года. Точные даты регистрации заявлений, оцениваний в высших учебных заведениях, конкурсного отбора и зачисления каждый университет определяет самостоятельно.

Соответствующие сроки должны быть указаны в правилах приема конкретного заведения.

Зачисление абитуриентов должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения регистрации заявлений, в течение которых проводится конкурсный отбор. В то же время, окончательный срок зачисления - не позднее 15 октября 2026 года.

На какие формы обучения можно поступить

В этом году поступить в аспирантуру на контракт можно только на заочную или вечернюю форму обучения.

При этом такая форма обучения на контрактной основе не дает мужчинам права на отсрочку от мобилизации.

Набор на дневную форму обучения в аспирантуре за средства физических или юридических лиц в последние годы не производится. Причиной такого ограничения стало использование поступления в аспирантуру для уклонения от воинской обязанности.