Вступ-2026: як українцям за кордоном зарахувати іноземні іспити замість НМТ

Головне: Нові правила: українські випускники шкіл у країнах Європи можуть вступати до вітчизняних вишів без НМТ.

українські випускники шкіл у країнах Європи можуть вступати до вітчизняних вишів без НМТ. Механізм: замість тестування зараховують результати національних випускних іспитів (наприклад, Matura, Abitur або Baccalauréat).

замість тестування зараховують результати національних випускних іспитів (наприклад, Matura, Abitur або Baccalauréat). Перерахунок: оцінки перераховуються в українську 200-бальну шкалу згідно з методикою, прописаною в додатку 11 до Порядку прийому.

оцінки перераховуються в українську 200-бальну шкалу згідно з методикою, прописаною в додатку 11 до Порядку прийому. Вимоги: документи мають бути легалізовані та перекладені українською мовою.

Як це працюватиме

За словами посадовця, йдеться про громадян України, які отримали атестат за кордоном та мають результати таких іспитів, як Matura (Польща), Abitur (Німеччина) або Baccalauréat (Франція).

"Такі результати можуть бути зараховані замість відповідних предметів НМТ. Це рішення ухвалює приймальна комісія закладу вищої освіти на підставі документів вступника і правил прийому", - пояснив Трофименко.

Механізм переведення балів

Методика перерахунку оцінок закордонних іспитів в українську 200-бальну шкалу прописана у додатку 11 до Порядку прийому.

Як приклад Трофименко навів польську Matura, де мінімальний поріг становить 30%, а максимум - 100%.

"Якщо вступник отримав 65% з предмета, формула така: 30% відповідають 100 балам української шкали, 100% відповідають 200 балам. У такому прикладі 65% перераховуються у 150 балів", - каже заступник міністра.

Головні дати вступної кампанії (інфографіка РБК-Україна)

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