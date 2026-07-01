Поступление-2026: как украинцам за рубежом засчитать иностранные экзамены вместо НМТ

Главное: Новые правила: украинские выпускники школ в странах Европы могут поступать в отечественные вузы без НМТ.

украинские выпускники школ в странах Европы могут поступать в отечественные вузы без НМТ. Механизм: вместо тестирования засчитывают результаты национальных выпускных экзаменов (например, Matura, Abitur или Baccalauréat).

вместо тестирования засчитывают результаты национальных выпускных экзаменов (например, Matura, Abitur или Baccalauréat). Пересчет: оценки перечисляются в украинскую 200-балльную шкалу согласно методике, прописанной в приложении 11 к Порядку приема.

оценки перечисляются в украинскую 200-балльную шкалу согласно методике, прописанной в приложении 11 к Порядку приема. Требования: документы должны быть легализованы и переведены на украинский язык.

Как это будет работать

По словам чиновника, речь идет о гражданах Украины, получивших аттестат за границей и имеющих результаты таких экзаменов, как Matura (Польша), Abitur (Германия) или Baccalauréat (Франция).

"Такие результаты могут быть засчитаны вместо соответствующих предметов НМТ. Это решение принимает приемная комиссия заведения высшего образования на основании документов поступающего и правил приема", - пояснил Трофименко.

Механизм перевода баллов

Методика пересчета оценок зарубежных экзаменов в украинскую 200-балльную шкалу прописана в приложении 11 к Порядку приема.

В качестве примера Трофименко привел польскую Matura, где минимальный порог составляет 30%, а максимум - 100%.

"Если абитуриент получил 65% по предмету, формула такая: 30% соответствуют 100 баллам украинской шкалы, 100% соответствуют 200 баллам. В таком примере 65% перечисляются в 150 баллов", - говорит замминистра.

Главные даты вступительной кампании (инфографика РБК-Украина)

Важные шаги для абитуриентов: