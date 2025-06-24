Все про вступ-2025: коли подавати заяви, складати іспити та чекати рейтинги

Денна форма навчання

Кампанія проходитиме в кілька етапів: подання документів, вступні випробування, співбесіди, конкурсний відбір, формування рейтингів і зарахування.

Реєстрація електронних кабінетів починається 1 липня 2025 року.

Медогляди та інші доконкурсні процедури мають бути завершені до дати, що передує закінченню прийому заяв.

Прийом заяв і документів розпочнеться 19 липня і триватиме до 18:00 1 серпня.

Творчі конкурси та співбесіди

Реєстрація на творчі конкурси або співбесіди:

на бюджет - з 3 до 18:00 10 липня;

виключно на контракт - з 3 до 18:00 25 липня.

Проведення творчих конкурсів - з 8 по 19 липня включно. Для контрактників - до 1 серпня.

Взяти участь у творчих конкурсах можуть ті, хто має або цьогоріч завершує повну загальну середню освіту. Правила участі та реєстрації визначаються законодавством та правилами вишу. Вимоги до мотиваційних листів - у правилах прийому конкретного закладу.

Рейтинги та зарахування

Дати зарахування:

списки рекомендованих до зарахування оприлюднять не пізніше 6 серпня;

виконання умов вступу на бюджет - до 18:00 9 серпня;

зарахування на бюджет та контракт (за заявами з пріоритетами) - не пізніше 11 серпня;

зарахування за контрактом або пільговими державними кредитами - до 30 серпня;

переведення на бюджет та цільові кредити - до 18 серпня;

рекомендації на контракт (відкриті й закриті конкурси) - не раніше 11 серпня.

Інші форми навчання

Строки вступу на вечірню, заочну та дистанційну форми навчання за державний кошт або державні кредити збігаються з термінами денної форми.

Для контрактної форми - строки встановлює сам навчальний заклад. Заклад може передбачити кілька сесій прийому заяв (перша не раніше 1 вересня), а зарахування має відбутися не пізніше ніж через 15 днів після завершення кожної сесії, але не пізніше 20 жовтня.

Вступ на базі молодшого спеціаліста, фахового молодшого чи молодшого бакалавра

У 2025 році вступ за цими освітніми рівнями відбуватиметься за принципом широкого конкурсу, без поділу бюджетних місць між випускниками школи та молодшими бакалаврами. Конкурсний бал для всіх вступників обчислюється за однаковими правилами.

Робота електронних кабінетів завершується 20 жовтня 2025 року.