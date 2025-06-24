Все о поступлении-2025: когда подавать заявления, сдавать экзамены и ждать рейтинги

В 2025 году вступительная кампания для абитуриентов, которые планируют получить степень бакалавра, стартует 1 июля с регистрации электронных кабинетов и завершится зачислением в вузы.
РБК-Украина со ссылкой на Освіта.юа рассказывает обо всех этапах вступительной кампании.
Кампания будет проходить в несколько этапов: подача документов, вступительные испытания, собеседования, конкурсный отбор, формирование рейтингов и зачисление.
Регистрация электронных кабинетов начинается 1 июля 2025 года.
Медосмотры и другие доконкурсные процедуры должны быть завершены до даты, предшествующей окончанию приема заявлений.
Прием заявлений и документов начнется 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.
Регистрация на творческие конкурсы или собеседования:
Проведение творческих конкурсов - с 8 по 19 июля включительно. Для контрактников - до 1 августа.
Принять участие в творческих конкурсах могут те, кто имеет или в этом году завершает полное общее среднее образование. Правила участия и регистрации определяются законодательством и правилами вуза. Требования к мотивационным письмам - в правилах приема конкретного заведения.
Даты зачисления:
Сроки поступления на вечернюю, заочную и дистанционную формы обучения за государственные средства или государственные кредиты совпадают со сроками дневной формы.
Для контрактной формы - сроки устанавливает само учебное заведение. Заведение может предусмотреть несколько сессий приема заявлений (первая не ранее 1 сентября), а зачисление должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения каждой сессии, но не позднее 20 октября.
В 2025 году поступление по этим образовательным уровням будет происходить по принципу широкого конкурса, без разделения бюджетных мест между выпускниками школы и младшими бакалаврами. Конкурсный балл для всех поступающих вычисляется по одинаковым правилам.
Работа электронных кабинетов завершается 20 октября 2025 года.
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