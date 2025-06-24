Все о поступлении-2025: когда подавать заявления, сдавать экзамены и ждать рейтинги

Дневная форма обучения

Кампания будет проходить в несколько этапов: подача документов, вступительные испытания, собеседования, конкурсный отбор, формирование рейтингов и зачисление.

Регистрация электронных кабинетов начинается 1 июля 2025 года.

Медосмотры и другие доконкурсные процедуры должны быть завершены до даты, предшествующей окончанию приема заявлений.

Прием заявлений и документов начнется 19 июля и продлится до 18:00 1 августа.

Творческие конкурсы и собеседования

Регистрация на творческие конкурсы или собеседования:

на бюджет - с 3 до 18:00 10 июля;

исключительно на контракт - с 3 до 18:00 25 июля.

Проведение творческих конкурсов - с 8 по 19 июля включительно. Для контрактников - до 1 августа.

Принять участие в творческих конкурсах могут те, кто имеет или в этом году завершает полное общее среднее образование. Правила участия и регистрации определяются законодательством и правилами вуза. Требования к мотивационным письмам - в правилах приема конкретного заведения.

Рейтинги и зачисление

Даты зачисления:

списки рекомендованных к зачислению обнародуют не позднее 6 августа.

выполнение условий поступления на бюджет - до 18:00 9 августа;

зачисление на бюджет и контракт (по заявлениям с приоритетами) - не позднее 11 августа;

зачисление по контракту или льготным государственным кредитам - до 30 августа;

перевод на бюджет и целевые кредиты - до 18 августа;

рекомендации на контракт (открытые и закрытые конкурсы) - не ранее 11 августа.

Другие формы обучения

Сроки поступления на вечернюю, заочную и дистанционную формы обучения за государственные средства или государственные кредиты совпадают со сроками дневной формы.

Для контрактной формы - сроки устанавливает само учебное заведение. Заведение может предусмотреть несколько сессий приема заявлений (первая не ранее 1 сентября), а зачисление должно состояться не позднее чем через 15 дней после завершения каждой сессии, но не позднее 20 октября.

Поступление на базе младшего специалиста, профессионального младшего или младшего бакалавра

В 2025 году поступление по этим образовательным уровням будет происходить по принципу широкого конкурса, без разделения бюджетных мест между выпускниками школы и младшими бакалаврами. Конкурсный балл для всех поступающих вычисляется по одинаковым правилам.

Работа электронных кабинетов завершается 20 октября 2025 года.