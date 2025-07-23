Вступ-2025: як відстежувати статуси заяв і що робити у разі помилки

Що треба знати вступникам

Абітурієнтам варто перевіряти статус заяв. Для цього у кабінеті вступника є спеціальна опція "Подані заяви на вступ".

Особливу увагу варто звернути на статус "Потребує уточнення вступником". Він означає, що приймальна комісія вже розглянула заяву, але виявила неточності, які потрібно виправити. Йдеться, зокрема, про некоректно завантажені документи або відсутні контактні дані.

У такому випадку вступнику слід звернутися до закладу, який надіслав запит, або самостійно оновити інформацію в електронному кабінеті.

Статус "Рекомендовано до зарахування" з’явиться до 18:00 6 серпня в тих абітурієнтів, які пройдуть конкурсний відбір і отримають рекомендації на бюджет або контракт за своїм пріоритетом.

Щоб бути зарахованими, вступники мають до 18:00 9 серпня виконати умови зарахування. Після цього їхні заяви набудуть статусу "Включено до наказу", що означає офіційне зарахування до обраного вишу.

Вступна кампанія 2025

Цьогоріч вступники можуть подати 5 заявок на бюджетну форму навчання і ще 10 - на контракт. При подачі документів слід виставити пріоритет.

Абітурієнти, які вступають на творчі спеціальності, такі як образотворче мистецтво, дизайн, архітектура, повинні додатково ще здавати творчі конкурси. Вони проходять до 1 серпня. Їх результати будуть враховуватись при вступі разом із НМТ.

З 12 серпня ВНЗ зможуть подавати рекомендації для навчання на контрактній формі. Вступник має виконати умови зарахування у строк, визначений самим закладом.