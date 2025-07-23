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Вступ-2025: як відстежувати статуси заяв і що робити у разі помилки

Середа 23 липня 2025 14:00
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Вступ-2025: як відстежувати статуси заяв і що робити у разі помилки Як відстежувати статус поданих заяв (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Під час вступної кампанії абітурієнтам важливо регулярно перевіряти статуси поданих заяв. Це можна зробити в особистому електронному кабінеті.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію "Освіта.юа".

Що треба знати вступникам

Абітурієнтам варто перевіряти статус заяв. Для цього у кабінеті вступника є спеціальна опція "Подані заяви на вступ".

Особливу увагу варто звернути на статус "Потребує уточнення вступником". Він означає, що приймальна комісія вже розглянула заяву, але виявила неточності, які потрібно виправити. Йдеться, зокрема, про некоректно завантажені документи або відсутні контактні дані.

У такому випадку вступнику слід звернутися до закладу, який надіслав запит, або самостійно оновити інформацію в електронному кабінеті.

Статус "Рекомендовано до зарахування" з’явиться до 18:00 6 серпня в тих абітурієнтів, які пройдуть конкурсний відбір і отримають рекомендації на бюджет або контракт за своїм пріоритетом.

Щоб бути зарахованими, вступники мають до 18:00 9 серпня виконати умови зарахування. Після цього їхні заяви набудуть статусу "Включено до наказу", що означає офіційне зарахування до обраного вишу.

Вступна кампанія 2025

Цьогоріч вступники можуть подати 5 заявок на бюджетну форму навчання і ще 10 - на контракт. При подачі документів слід виставити пріоритет.

Абітурієнти, які вступають на творчі спеціальності, такі як образотворче мистецтво, дизайн, архітектура, повинні додатково ще здавати творчі конкурси. Вони проходять до 1 серпня. Їх результати будуть враховуватись при вступі разом із НМТ.

З 12 серпня ВНЗ зможуть подавати рекомендації для навчання на контрактній формі. Вступник має виконати умови зарахування у строк, визначений самим закладом.

Раніше ми писали про те, як правильно розставити пріоритет при подачі заявок на вступ, аби не втратити шанс на бюджетну форму навчання.

Читайте також про те, що в Україні оприлюднили добірку провідних вишів усіх регіонів, які посіли найвищі позиції у консолідованому рейтингу закладів вищої освіти 2025 року.

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