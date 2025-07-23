Поступление-2025: как отслеживать статусы заявлений и что делать в случае ошибки

Во время вступительной кампании абитуриентам важно регулярно проверять статусы поданных заявлений. Это можно сделать в личном электронном кабинете.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию "Освіта.юа ".

Что нужно знать абитуриентам

Абитуриентам следует проверять статус заявлений. Для этого в электронном кабинете есть специальная опция "Поданные заявления на поступление".

Особое внимание стоит обратить на статус "Требует уточнения поступающим". Он означает, что приемная комиссия уже рассмотрела заявление, но обнаружила неточности, которые нужно исправить. Речь идет, в частности, о некорректно загруженных документах или отсутствующих контактных данных.

В таком случае абитуриенту следует обратиться в заведение, которое прислало запрос, или самостоятельно обновить информацию в электронном кабинете.

Статус "Рекомендовано к зачислению" появится до 18:00 6 августа у тех абитуриентов, которые пройдут конкурсный отбор и получат рекомендации на бюджет или контракт по своему приоритету.

Чтобы быть зачисленными, абитуриенты должны до 18:00 9 августа выполнить условия зачисления. После этого их заявления приобретут статус "Включено в приказ", что означает официальное зачисление в выбранный вуз.

Вступительная кампания 2025

В этом году абитуриенты могут подать 5 заявок на бюджетную форму обучения и еще 10 - на контракт. При подаче документов следует выставить приоритет.

Абитуриенты, которые поступают на творческие специальности, такие как изобразительное искусство, дизайн, архитектура, должны дополнительно еще сдавать творческие конкурсы. Они проходят до 1 августа. Их результаты будут учитываться при поступлении вместе с НМТ.

С 12 августа вузы смогут подавать рекомендации для обучения на контрактной форме. Абитуриент должен выполнить условия зачисления в срок, определенный самим заведением.