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Поступление-2025: как расставить приоритеты в заявках, чтобы не потерять шанс на бюджет

Понедельник 21 июля 2025 13:20
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Поступление-2025: как расставить приоритеты в заявках, чтобы не потерять шанс на бюджет Что нужно знать абитуриентам о выставлении приоритетов в заявках (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В 2025 году поступающие в учреждения высшего образования могут подать до 15 заявлений и должны установить приоритетность каждого из них - от 1 до 15. Эти приоритеты обязательны как для заявлений на бюджет/контракт, так и для тех, которые подаются только на контракт.

РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа" рассказывает о том, что нужно знать абитуриентам о выставлении приоритетов в заявках.

Как подавать заявления

На одно конкурсное предложение можно подать:

  • одно заявление на бюджет/контракт;
  • другое - исключительно на контракт.

Эти заявления будут иметь разные приоритеты, которые система будет учитывать отдельно.

Как работает алгоритм адресного размещения

Все заявления с приоритетами будут участвовать в алгоритме адресного размещения:

  • заявления на бюджет/контракт - участвуют в распределении бюджетных мест;
  • заявления только на контракт - рассматриваются для контрактной формы обучения.

После завершения основного этапа абитуриенты, которые:

  • не подтвердили рекомендацию;
  • не получили ни одной рекомендации;
  • желают учиться одновременно на двух образовательных программах,

смогут получить рекомендацию на вакантное контрактное место - как по заявлениям на бюджет/контракт, так и по тем, что подавались только на контракт.

Рекомендацию можно получить только по одному из поданных заявлений.

Поступление-2025: как расставить приоритеты в заявках, чтобы не потерять шанс на бюджетАбитуриенты должны расставить приоритет в заявках (скриншот)

Можно ли получить государственный грант на контракт

Если абитуриент набрал на НМТ 140+, 150+ или 170+ баллов по двум предметам, он может претендовать на полную или частичную компенсацию стоимости обучения за счет государственного гранта. Но в случае, если поступающий получает рекомендацию на бюджет и отказывается, грант автоматически отменяется.

Установление приоритетов: как это работает

Подать можно до 15 заявлений, из которых максимум 5 - на бюджет.

Приоритеты устанавливаются в произвольном порядке - например, приоритет 1 может быть и на контракте.

1 - самый высокий приоритет, то есть это самое желанное для поступления заявление.

Каждый приоритет можно использовать только один раз - либо на заявление на бюджет/контракт, либо только на контракт.

Поступление-2025: как расставить приоритеты в заявках, чтобы не потерять шанс на бюджетЕсли абитуриент не проходит по первому приоритету, тот автоматически смещается на следующее место (скриншот)

Два этапа предоставления рекомендаций

Первый этап - по алгоритму адресного размещения:

  • по заявлениям на бюджет/контракт - рекомендация на бюджет;
  • по заявлениям только на контракт - рекомендация на контракт.

Второй этап - после завершения основного зачисления:

  • участие принимают те, кто не получил или не подтвердил рекомендацию, а также те, кто хочет учиться на двух программах;
  • в этом случае заведение высшего образования само предоставляет рекомендацию на контракт по конкурсному баллу поступающего и в пределах лицензированных объемов.

Когда можно отменить заявление

Заявление с приоритетом можно отменить, но:

  • если его уже зарегистрировало учебное заведение, подать с тем же приоритетом снова будет невозможно;
  • без потери приоритета отмена возможна только на этапе, когда заявление имеет статус "Зарегистрировано в ЕГЭБО".

Важные даты

Если поступающий получил рекомендацию по результатам адресного размещения:

  • до 18:00 9 августа - нужно подтвердить выбор места обучения;
  • до 23:59:59 11 августа - заведение должно зачислить абитуриента.

Если рекомендация не была предоставлена:

  • не ранее 00:00:01 12 августа - заведение может предоставить рекомендацию на контракт;
  • абитуриент должен выполнить условия зачисления в срок, определенный самим заведением.

Читайте также о том, что нужно знать абитуриентам о подаче документов на поступление в вузы в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что в Украине обнародовали подборку ведущих вузов всех регионов, которые заняли самые высокие позиции в консолидированном рейтинге высших учебных заведений 2025 года.

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