Поступление-2025: как расставить приоритеты в заявках, чтобы не потерять шанс на бюджет
В 2025 году поступающие в учреждения высшего образования могут подать до 15 заявлений и должны установить приоритетность каждого из них - от 1 до 15. Эти приоритеты обязательны как для заявлений на бюджет/контракт, так и для тех, которые подаются только на контракт.
РБК-Украина со ссылкой на "Освита.юа" рассказывает о том, что нужно знать абитуриентам о выставлении приоритетов в заявках.
Как подавать заявления
На одно конкурсное предложение можно подать:
- одно заявление на бюджет/контракт;
- другое - исключительно на контракт.
Эти заявления будут иметь разные приоритеты, которые система будет учитывать отдельно.
Как работает алгоритм адресного размещения
Все заявления с приоритетами будут участвовать в алгоритме адресного размещения:
- заявления на бюджет/контракт - участвуют в распределении бюджетных мест;
- заявления только на контракт - рассматриваются для контрактной формы обучения.
После завершения основного этапа абитуриенты, которые:
- не подтвердили рекомендацию;
- не получили ни одной рекомендации;
- желают учиться одновременно на двух образовательных программах,
смогут получить рекомендацию на вакантное контрактное место - как по заявлениям на бюджет/контракт, так и по тем, что подавались только на контракт.
Рекомендацию можно получить только по одному из поданных заявлений.
Абитуриенты должны расставить приоритет в заявках (скриншот)
Можно ли получить государственный грант на контракт
Если абитуриент набрал на НМТ 140+, 150+ или 170+ баллов по двум предметам, он может претендовать на полную или частичную компенсацию стоимости обучения за счет государственного гранта. Но в случае, если поступающий получает рекомендацию на бюджет и отказывается, грант автоматически отменяется.
Установление приоритетов: как это работает
Подать можно до 15 заявлений, из которых максимум 5 - на бюджет.
Приоритеты устанавливаются в произвольном порядке - например, приоритет 1 может быть и на контракте.
1 - самый высокий приоритет, то есть это самое желанное для поступления заявление.
Каждый приоритет можно использовать только один раз - либо на заявление на бюджет/контракт, либо только на контракт.
Если абитуриент не проходит по первому приоритету, тот автоматически смещается на следующее место (скриншот)
Два этапа предоставления рекомендаций
Первый этап - по алгоритму адресного размещения:
- по заявлениям на бюджет/контракт - рекомендация на бюджет;
- по заявлениям только на контракт - рекомендация на контракт.
Второй этап - после завершения основного зачисления:
- участие принимают те, кто не получил или не подтвердил рекомендацию, а также те, кто хочет учиться на двух программах;
- в этом случае заведение высшего образования само предоставляет рекомендацию на контракт по конкурсному баллу поступающего и в пределах лицензированных объемов.
Когда можно отменить заявление
Заявление с приоритетом можно отменить, но:
- если его уже зарегистрировало учебное заведение, подать с тем же приоритетом снова будет невозможно;
- без потери приоритета отмена возможна только на этапе, когда заявление имеет статус "Зарегистрировано в ЕГЭБО".
Важные даты
Если поступающий получил рекомендацию по результатам адресного размещения:
- до 18:00 9 августа - нужно подтвердить выбор места обучения;
- до 23:59:59 11 августа - заведение должно зачислить абитуриента.
Если рекомендация не была предоставлена:
- не ранее 00:00:01 12 августа - заведение может предоставить рекомендацию на контракт;
- абитуриент должен выполнить условия зачисления в срок, определенный самим заведением.
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