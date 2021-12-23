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Встретятся в Женеве. Путин анонсировал переговоры с США по "гарантиям безопасности"

Новина українською →
Россия, Четверг 23 декабря 2021 12:39
Встретятся в Женеве. Путин анонсировал переговоры с США по "гарантиям безопасности" Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Ольга Белей

Президент России Владимир Путин заявил, что в целом Москва видит пока положительную реакцию Вашингтона. США и РФ готовы начать диалог о гарантиях безопасности в начале года в Женеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президент России Владимира Путина в ходе пресс-конференции.

По его словам, представители обеих стран, которые будут присутствовать на встрече, уже назначены.

"В целом мы видим пока положительную реакцию. Американские партнеры готовы к дискуссии в самом начале года в Женеве. Представители с обеих сторон назначены", - заявил он.

Он также выразил надежду, что работа по этому вопросу в дальнейшем будет идти именно по этому пути.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин впервые признал свою роль в войне на Донбассе. По его словам, Российская Федерация якобы была "вынуждена что-то делать" в 2014 году.

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