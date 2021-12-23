Зустрінуться в Женеві. Путін анонсував переговори з США щодо "гарантій безпеки"

Президент Росії Володимир Путін заявив, що в цілому Москва бачить поки позитивну реакцію Вашингтона. США і РФ готові почати діалог про гарантії безпеки на початку року в Женеві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Росії Володимира Путіна в ході прес-конференції.

За його словами, представники обох країн, які будуть присутні на зустрічі, вже призначені.

"В цілому ми бачимо поки позитивну реакцію. Американські партнери готові до дискусії на самому початку року в Женеві. Представники з обох сторін призначені", - заявив він.

Він також висловив сподівання, що робота з цього питання надалі йтиме саме цим шляхом.