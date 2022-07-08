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Встретили не по-дружески. Лавров досрочно покидает саммит G20

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Киев, Пятница 08 июля 2022 12:39
Встретили не по-дружески. Лавров досрочно покидает саммит G20 Фото: Лавров досрочно покинул встречу G20 (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел России Сергей Лавров досрочно покидает конференцию глав МИД стран "Большой двадцатки" (G20) в Индонезии. Он пропустит вторую часть встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Лавров еще ведет двусторонние переговоры, затем он обратится к прессе и уедет", - сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Это означает, что Лавров не примет участия в официальном обеде. Также он не будет присутствовать на заседаниях G20 во второй половине дня.

Напомним, сразу по приезду Лаврова в Индонезию участники встречи G20 начали бойкотировать российскую делегацию. В частности, некоторые министры отказались от традиционной совместной фотосессии из-за главы МИД России.

Кроме того, во время рукопожатия глав МИД РФ и Индонезии в зале раздались крики с вопросами к Лаврову "Когда вы прекратите войну?" и "Почему вы не прекратите войну?".

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Российская Федерация G20 Лавров
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