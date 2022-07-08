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Зустріли не по-дружньому. Лавров достроково залишає саміт G20

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Київ, П'ятниця 08 липня 2022 12:39
Зустріли не по-дружньому. Лавров достроково залишає саміт G20 Фото: Лавров достроково покинув зустріч G20 (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров достроково залишає конференцію глав МЗС країн "Великої двадцятки" (G20) в Індонезії. Він пропустить другу частину зустрічі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Spiegel.

"Лавров ще веде двосторонні переговори, потім він звернеться до преси і поїде", - повідомила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова.

Це означає, що Лавров не візьме участі в офіційному обіді. Також він не буде присутній на засіданнях G20 у другій половині дня.

Нагадаємо, відразу по приїзду Лаврова в Індонезію учасники зустрічі G20 почали бойкотувати російську делегацію. Зокрема, деякі міністри відмовилися від традиційної спільної фотосесії через голову МЗС Росії.

Крім того, під час рукостискання глав МЗС РФ і Індонезії в залі пролунали крики з питаннями до Лаврова "Коли ви припините війну?" і " Чому ви не припините війну?".

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