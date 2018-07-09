От встречи Трампа и Путина не стоит ждать глобальных соглашений, - экс-министр

В то же время Трамп может сделать очень серьезные заявления по итогам встречи с Путиным

От встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным 16 июля в Хельсинки не стоит ждать глобальных соглашений. Об этом РБК-Украина заявил бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

По словам Грищенко, несмотря на информацию СМИ о том, что Путин и Трамп будут обсуждать ситуацию на Донбассе и в Сирии, от их встречи не стоит ожидать глобальных договоренностей.

"На уровне декларации могут быть очень серьезные заявления, поскольку президент Трамп уже доказал, что он не всегда прислушивается к своим советникам и может, исходя из собственного видения той или иной ситуации, делать такие заявления, которые ставят наблюдателей, политиков, дипломатов в состояние шока. Будем надеяться, что этого не будет", - отметил дипломат.

В то же время, нардеп от "Самопомочи" и секретарь парламентского комитета по вопросам евроинтеграции Елена Сотник не берется прогнозировать, чем может завершиться эта встреча и какие по ее итогу могут быть последствия для Украины.

"Президент Америки является непредсказуемым с точки зрения и его риторики, и тех позиций, предложений, которые он может на этой встрече высказать. Единственное, что меня успокаивает - то, что на сегодняшний день Америка, по крайней мере, Конгресс и другие официальные органы США - являются четкими по отношению Украины и агрессии Российской Федерации", - подчеркнула народный депутат.

Напомним, ранее издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома сообщила, что Трамп на встрече с Путиным обсудит Украину и вмешательство в выборы. Кроме того ожидается, что президенты обеих стран встретятся в формате один на один.