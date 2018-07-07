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Трамп во время встречи с Путиным обсудит Украину и вмешательство в выборы, - Politico

НовостиПолитика    07.07.2018 - 18:34
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (bundesregierung.de)
Фото: Дональд Трамп и Владимир Путин (bundesregierung.de)

Высокопоставленный чиновник Белого дома рассказал план встречи Трампа и Путина

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп во время встречи с президентом Российской Федерации (РФ) Владимиром Путиным затронет вопрос вмешательства РФ в Украину и в выборы президента США. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает Politico.

Сообщается, что Трамп встретится с Путиным один на один. Ожидается, что в ходе переговоров сторон будет уделено внимание вопросам контроля за вооружением, военному конфликту на востоке Украины, конфликту в Сирии и вмешательства России в выборы президента США в 2016 году.

"Президент определил, что сейчас - подходящее время для личного общения", - отметил представитель Белого дома.

Посол России в США Джон Гантсман отметил, что встреча в формате один на один в Хельсинки (Финляндия), которая пройдет 14 июля, будет предшествовать расширенной двусторонней встречи и рабочему обеду.

Во время последних двух событий будут присутствовать также высокопоставленные чиновники США и РФ.

Напомним, недавно пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что глава РФ не планирует обсуждать с президентом США Дональдом Трампом вопрос аннексированного Крыма, потому что его "нет в повестке дня".

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Теги публикации: Владимир Путин, Дональд Трамп  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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