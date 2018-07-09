Від зустрічі Трампа і Путіна не варто чекати глобальних угод, - екс-міністр

У той же час Трамп може зробити дуже серйозні заяви за підсумками зустрічі з Путіним

Від зустрічі президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним 16 липня в Гельсінкі не варто чекати глобальних угод. Про це РБК-Україна заявив колишній міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко.

За словами Грищенка, незважаючи на інформацію ЗМІ про те, що Путін і Трамп будуть обговорювати ситуацію на Донбасі та в Сирії, від їх зустрічі не варто очікувати глобальних домовленостей.

"На рівні декларації можуть бути дуже серйозні заяви, оскільки президент Трамп уже довів, що він не завжди прислухається до своїх радників і може, виходячи з власного бачення тієї чи іншої ситуації, робити такі заяви, які ставлять спостерігачів, політиків, дипломатів в стан шоку. Будемо сподіватися, що цього не буде", - зазначив дипломат.

У той же час, нардеп від "Самопомічі" і секретар парламентського комітету з питань євроінтеграції Олена Сотник не береться прогнозувати, чим може завершитися ця зустріч і які за її підсумком можуть бути наслідки для України.

"Президент Америки є непередбачуваними з точки зору і його риторики, та тих позицій, пропозицій, які він може на цій зустрічі висловити. Єдине, що мене заспокоює, що на сьогоднішній день Америка, принаймні, Конгрес та інші офіційні органи США - є чіткими стосовно України і агресії Російської Федерації", - підкреслила народний депутат.

Нагадаємо, раніше видання Politico з посиланням на високопоставленого чиновника Білого дому повідомила, що Трамп на зустрічі з Путіним обговорить Україну і втручання у вибори. Крім того очікується, що президенти обох країн зустрінуться в форматі один на один.