Путін: про зустріч із Зеленським до нормандського формату мови не йде

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін привітав розведення сил на Донбасі

Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що про зустріч з президентом Володимиром Зеленський до саміту в нормандському форматі мови не йде. Про це він заявив під час брифінгу на саміті БРІКС, передає РБК-Україна.

За його словами, Україна не повинна "шукати щастя не за океаном, а домовлятися зі своїми сусідами".

"Ми домовилися зустрітися в нормандському форматі. Навіщо нам метушиться і бігати на непідготовлені зустрічі. В цьому ніхто не заинересован ні я, ні президент Зеленський. Ми ж повинні вийти з якимось результатом. Також ми в контакті, ми розмовляємо по телефону. Але нам потрібно підійти до якихось рішень. Зустріч в нормандському форматі можлива. Крім нормандського формату ніякого іншого немає. Росія за збереження такого формату", - зазначив Путін.

Також він додав, що вітає розведення сил на Донбасі.

"Ми вітаємо дії української влади, так і дії невизнаних влади. Тут же з'являються якісь двухсмысленности. Ми бачимо заяви міністра закордонних справ (Вадима Пристайка - ред.) про те, що Україна збирається відмовитися від мінських угод. Це як? Що ми будемо обговорювати в нормандському форматі", - зазначив російський лідер.

Нагадаємо, раніше екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв запропонував організувати переговори Путіна і Зеленскогпро, заявивши, що український президент погодився. Пізніше в МЗС України повідомили, що Київ офіційно не отримував пропозицій від Казахстану про особисту зустріч президентів України та Росії.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський очікує від "нормандської зустрічі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) вирішення конфлікту на Донбасі. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, головні теми зустрічі - це обмін полоненими, вирішення конфлікту на Донбасі. Питання анексованого Криму обговорюватися не буде.