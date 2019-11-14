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Киев не получал официальных предложений от Казахстана о встрече Зеленского и Путина, - МИД

Новости » Политика     14.11.2019 - 10:55
Киев не получал официальных предложений от Казахстана о встрече Зеленского и Путина, - МИД
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Назарбаев предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

Киев официально не получал предложений от Казахстана о личной встрече президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава МИД Украины отметил, что предложение от Нурсултана Назарбаева он прочитал в медиа.

"Действительно, мы прочитали в сми, что есть предложение от Нурсултана Назарбаева. Эту инициативу Казахстана мы еще не получали официально", - отметил Пристайко.

Совместная пресс-конференция Министров иностранных дел Украины и Австрии Вадим Пристайко и Александра Шалленберга

Опубликовано Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine Четверг, 14 ноября 2019 г.

Пристайко добавил, что сейчас стоит вопрос о нормандской встрече.

Напомним, экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил организовать переговоры Путина и Зеленского. По его словам, Зеленский согласился.

После этого в Кремле отметили, что на сегодняшний день рано говорить о возможности двусторонней встречи президента России Владимира Путина с украинским лидером.

Также ранее Пристайко назвал маловероятной встречу Зеленского и Путина в Казахстане. Он подтвердил, что встреча между Зеленским и Путиным вне нормандского формата возможна, но для этого необходимо подтверждение от российской стороны.

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