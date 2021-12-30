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Встреча в Женеве. В России назвали участников переговоров с США по "гарантиям безопасности"

Автор: Ольга Белей

Переговоры по "гарантиям безопасности" состоятся 10 января в Женеве. В них примут участие замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РИА Новости.

В МИД России заявили, что "переговоры с США по гарантиям безопасности пройдут 10 января в Женеве, альтернативы этой дате нет".

"Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман", - рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Напомним, Белый дом проведет переговоры по "гарантиям безопасности" по трем каналам.

Ранее Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва, в частности, требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.

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