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Зустріч у Женеві. У Росії назвали учасників переговорів із США щодо "гарантій безпеки"

Автор: Ольга Белей

Переговори щодо "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня в Женеві. У них візьмуть участь заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков і перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.

У МЗС Росії заявили, що "переговори з США щодо гарантій безпеки пройдуть 10 січня в Женеві, альтернативи цій даті немає".

"Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ нашої країни Сергій Рябков, американську - перший заступник держсекретаря Уенді Шерман", - розповіла офіційний представник відомства Марія Захарова.

Нагадаємо, Білий дім проведе переговори щодо "гарантій безпеки" по трьох каналах.

Раньше Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.

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