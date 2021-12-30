Зустріч у Женеві. У Росії назвали учасників переговорів із США щодо "гарантій безпеки"

Переговори щодо "гарантій безпеки" відбудуться 10 січня в Женеві. У них візьмуть участь заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков і перший заступник держсекретаря США Уенді Шерман.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РИА Новости.
У МЗС Росії заявили, що "переговори з США щодо гарантій безпеки пройдуть 10 січня в Женеві, альтернативи цій даті немає".
"Російську делегацію очолить заступник міністра закордонних справ нашої країни Сергій Рябков, американську - перший заступник держсекретаря Уенді Шерман", - розповіла офіційний представник відомства Марія Захарова.
Нагадаємо, Білий дім проведе переговори щодо "гарантій безпеки" по трьох каналах.
Раньше Росія висунула НАТО і США свої "пропозиції" щодо забезпечення безпеки в Європі. Москва, зокрема, вимагає, щоб НАТО відмовилося приймати до свого складу Україну.