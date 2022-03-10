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Встреча Зеленского и Путина. Этот вопрос сейчас обсуждают главы МИД в Анталии, - Песков

Автор: Мария Кучерявец

В Кремле заговорили о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Там заявляют, что этот вопрос сейчас обсуждают главы МИД Украины и России в Анталии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждают главы МИД", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз отметил необходимость двусторонней встречи президентов Украины и России для переговоров о завершении войны, заявив, если Путин не боится встречи с Зеленским, то пусть поговорят.

Также стало известно, что Украина попросила Германию помочь с организацией встречи Путина и Зеленского.

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Владимир ЗеленскийВладимир ПутинВойна России против Украины