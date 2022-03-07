Если Путин не боится встречи с Зеленским, пусть поговорят. Кулеба – о прямых переговорах президентов

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул необходимость двусторонней встречи президентов Украины и России для переговоров о завершении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на выступление дипломата в Facebook .

Кулеба затронет вопросы встречи президентов во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они встретятся в турецкой Анталии 10 марта.

"Я это еще раз скажу Лаврову. Наш президент не боится ничего. В том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть сядут, поговорят", – сказал министр.

Кроме того, он заявил готовность к предметному разговору с Лавровым для прекращения войны, если тот на нее настроен. При этом Кулеба считает главу российского МИДа "соучастником, соорганизатором преступления, агрессии против Украины".