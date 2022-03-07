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Если Путин не боится встречи с Зеленским, пусть поговорят. Кулеба – о прямых переговорах президентов

Новина українською →
Понедельник 07 марта 2022 22:56
Если Путин не боится встречи с Зеленским, пусть поговорят. Кулеба – о прямых переговорах президентов Фото: Владимир Зеленский и Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Антон Федорцив

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз подчеркнул необходимость двусторонней встречи президентов Украины и России для переговоров о завершении войны.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление дипломата в Facebook.

Кулеба затронет вопросы встречи президентов во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они встретятся в турецкой Анталии 10 марта.

"Я это еще раз скажу Лаврову. Наш президент не боится ничего. В том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть сядут, поговорят", – сказал министр.

Кроме того, он заявил готовность к предметному разговору с Лавровым для прекращения войны, если тот на нее настроен. При этом Кулеба считает главу российского МИДа "соучастником, соорганизатором преступления, агрессии против Украины".

Напомним, что посол Оксана Маркарова получила награду фонда Рейгана для Зеленского.

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