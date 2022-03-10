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Зустріч Зеленського і Путіна. Це питання зараз обговорюють глави МЗС в Анталії, - Пєсков

Автор: Марія Кучерявець

У Кремлі заговорили щодо можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента РФ Володимира Путіна. Там заявляють, що це питання зараз обговорюють глави МЗС України та Росії в Анталії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Київ постійно виходить із пропозиціями про прямі переговори Путіна та Зеленського, зараз це питання обговорюють глави МЗС", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що готовий на переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

При цьому, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре наголосив на необхідності двосторонньої зустрічі президентів України та Росії для перемовин про завершення війни, заявивши, якщо Путін не боїться зустрічі з Зеленським, то хай поговорять.

Також стало відомо, що Україна попросила Німеччину допомогти з організацією зустрічі Путіна і Зеленського.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВійна Росії проти України