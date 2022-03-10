ru ua
Чт, 10 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Встреча Зеленского и Путина. Этот вопрос сейчас обсуждают главы МИД в Анталии, - Песков

Новина українською →
Москва, Четверг 10 марта 2022 11:21
Встреча Зеленского и Путина. Этот вопрос сейчас обсуждают главы МИД в Анталии, - Песков Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Кремле заговорили о возможной встрече президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина. Там заявляют, что этот вопрос сейчас обсуждают главы МИД Украины и России в Анталии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Киев постоянно выходит с предложениями о прямых переговорах Путина и Зеленского, сейчас этот вопрос обсуждают главы МИД", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что готов на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

При этом, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в очередной раз отметил необходимость двусторонней встречи президентов Украины и России для переговоров о завершении войны, заявив, если Путин не боится встречи с Зеленским, то пусть поговорят.

Также стало известно, что Украина попросила Германию помочь с организацией встречи Путина и Зеленского.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Война России против Украины
NEWS
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
Связь, деньги, документы. Что нужно знать украинцам в условиях войны с Россией
DAILY
Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кристина Квин: В идеале для России было бы прекратить свою агрессию и уйти из Украины