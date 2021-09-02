Встреча Зеленского и Байдена закрепила за Украиной статус ключевого партнера в восточноевропейском регионе, - Корниенко

Команда президента Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Джозефом Байденом восстановила доверие к Украине, которая сегодня находится в состоянии войны и защищает не только себя, но и безопасность всего восточно-европейского региона и будущего мирового сообщества.

По его мнению, никогда отношения двух государств не были настолько крепкими, чему могут позавидовать все предшественники действующего президента.

"Запад отделяет союзников от соперников и демократии от автократии, и Украина по западную сторону этого процесса. Совместное заявление двух президентов это четко зафиксировало. США рассматривают отношения с Украиной как основу безопасности и демократии во всем восточноевропейском регионе. Это означает, что наши партнеры признают за Украиной потенциал лидерства в регионе, что от прочности нашей страны зависит дальнейшее развитие Восточной Европы", - заявил Корниенко.

По его словам, завершение подготовки стратегической оборонной соглашения между США и Украиной означает помощь Штатов в реформе оборонного сектора, в сферах кибербезопасности, информбезопасности и научных исследованиях в оборонном секторе и в космической сфере.

В то же время председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев видит продолжение стратегического сотрудничества двух стран прежде всего в экономической сфере.

"Мы будем совместно действовать в развитии экономики обоих государств. В частности экспортно-импортный банк США выделяет 3 млрд долларов на инвестирование в экономику Украины. Речь идет об энергетике, сельском хозяйстве. Кроме того, мы договорились о получении помощи - как на обеспечение безопасности нашего государства, так и территориям, пострадавшим в результате оккупации. США подтвердили свое намерение помогать Украине", - отметил он.

Со своей стороны заместитель председателя комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев отметил, что будет подписана новая Хартия о стратегическом сотрудничестве.

"Это действительно важный шаг к углублению соотношений между Украиной и США. Были подписаны уже соглашения относительно нашего оборонного комплекса, новых инвестиций в Украину. Соединенные Штаты продемонстрировали действительно открытость и готовность помогать нам", - выразил надежду политик.

Егор Чернев также убежден, что совместное заявление президентов Украины и США демонстрирует то, что Украина занимает четкую позицию прозападного партнера, важного партнера для Европы и особенно Америки.

"Наш стратегический партнер США признает Украину как фактически центр безопасности восточной Европы, как важного партнера с демократическими ценностями, как часть западного мира. И этот наш путь является единственным для развития Украины и непоколебимым. Ни одна страна, а особенно страна-агрессор РФ не будет нам диктовать какие-то условия или определения относительно нашего пути в НАТО. Или внутренние процессы делать вне демократического пути, как это происходит в России. Такой мощный партнер по безопасности как Штаты поможет решить вопросы и Крыма, и Донбасса. Потому что они не забыты, и США не признают ни аннексии Крыма, ни присутствия так называемых ЛНР/ДНР на территории Украины. И Россия прежде всего должна нести ответственность за свои действия, что подтверждается опять же заявлением двух президентов. США будут поддерживать и в Нормандском формате, и в Крымской платформе Украину. Я думаю, что это очень мощный сигнал и для РФ и для других автократий, которые пытаются дестабилизировать мировой порядок, что вместе западный мир будет сильнее", - подытожил он.

О том, что отношения Украины и США никогда не были столь прочными также отмечает и заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.

"Это заслуга президента и его команды. Важнейшие результаты - это поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, а также подписание рамочного соглашения между нашими государствами", - подчеркнул политик.