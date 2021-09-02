Встреча Зеленского и Байдена закрепила за Украиной статус ключевого партнера в восточноевропейском регионе, - Корниенко
Команда президента Владимира Зеленского во время встречи с президентом США Джозефом Байденом восстановила доверие к Украине, которая сегодня находится в состоянии войны и защищает не только себя, но и безопасность всего восточно-европейского региона и будущего мирового сообщества.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.
По его мнению, никогда отношения двух государств не были настолько крепкими, чему могут позавидовать все предшественники действующего президента.
"Запад отделяет союзников от соперников и демократии от автократии, и Украина по западную сторону этого процесса. Совместное заявление двух президентов это четко зафиксировало. США рассматривают отношения с Украиной как основу безопасности и демократии во всем восточноевропейском регионе. Это означает, что наши партнеры признают за Украиной потенциал лидерства в регионе, что от прочности нашей страны зависит дальнейшее развитие Восточной Европы", - заявил Корниенко.
По его словам, завершение подготовки стратегической оборонной соглашения между США и Украиной означает помощь Штатов в реформе оборонного сектора, в сферах кибербезопасности, информбезопасности и научных исследованиях в оборонном секторе и в космической сфере.
В то же время председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев видит продолжение стратегического сотрудничества двух стран прежде всего в экономической сфере.
"Мы будем совместно действовать в развитии экономики обоих государств. В частности экспортно-импортный банк США выделяет 3 млрд долларов на инвестирование в экономику Украины. Речь идет об энергетике, сельском хозяйстве. Кроме того, мы договорились о получении помощи - как на обеспечение безопасности нашего государства, так и территориям, пострадавшим в результате оккупации. США подтвердили свое намерение помогать Украине", - отметил он.
Со своей стороны заместитель председателя комитета по вопросам цифровой трансформации Егор Чернев отметил, что будет подписана новая Хартия о стратегическом сотрудничестве.
"Это действительно важный шаг к углублению соотношений между Украиной и США. Были подписаны уже соглашения относительно нашего оборонного комплекса, новых инвестиций в Украину. Соединенные Штаты продемонстрировали действительно открытость и готовность помогать нам", - выразил надежду политик.
Егор Чернев также убежден, что совместное заявление президентов Украины и США демонстрирует то, что Украина занимает четкую позицию прозападного партнера, важного партнера для Европы и особенно Америки.
"Наш стратегический партнер США признает Украину как фактически центр безопасности восточной Европы, как важного партнера с демократическими ценностями, как часть западного мира. И этот наш путь является единственным для развития Украины и непоколебимым. Ни одна страна, а особенно страна-агрессор РФ не будет нам диктовать какие-то условия или определения относительно нашего пути в НАТО. Или внутренние процессы делать вне демократического пути, как это происходит в России. Такой мощный партнер по безопасности как Штаты поможет решить вопросы и Крыма, и Донбасса. Потому что они не забыты, и США не признают ни аннексии Крыма, ни присутствия так называемых ЛНР/ДНР на территории Украины. И Россия прежде всего должна нести ответственность за свои действия, что подтверждается опять же заявлением двух президентов. США будут поддерживать и в Нормандском формате, и в Крымской платформе Украину. Я думаю, что это очень мощный сигнал и для РФ и для других автократий, которые пытаются дестабилизировать мировой порядок, что вместе западный мир будет сильнее", - подытожил он.
О том, что отношения Украины и США никогда не были столь прочными также отмечает и заместитель председателя комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура.
"Это заслуга президента и его команды. Важнейшие результаты - это поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США, а также подписание рамочного соглашения между нашими государствами", - подчеркнул политик.
Напомним, в среду вечером президент отбыл в Калифорнию, где должен посетить Сан-Франциско и Лос-Анджелес, провести встречи с представителями технологических и цифровых компаний.