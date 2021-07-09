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Встреча Зеленского и Байдена: даты визита в США еще нет

Автор: Дмитрий Кузнецов

Подготовка встречи президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом продолжается. Дата и повестка саммита пока находится на стадии согласования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова.

"Как дата, так и адженда (повестка дня - ред.), пока на стадии согласования", - сказал Никифоров.

Напомним, Джо Байден пригласил Зеленского посетить Белый дом.

Как сообщало РБК-Украина, визит Зеленского в США планируется на конец июля 2021 года.

В МИД ранее заявляли, что главной темой переговоров Байдена и Зеленского станет привлечение американской стороны к урегулированию конфликта на Донбассе.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден