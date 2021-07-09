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Зустріч Зеленського і Байдена: дати візиту в США ще немає

Автор: Дмитрий Кузнецов

Підготовка зустрічі президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом триває. Дата і порядок саміту поки знаходиться на стадії узгодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.

"Як дата, так і адженда (порядок денний - ред.), поки на стадії узгодження", - сказав Нікіфоров.

Нагадаємо, Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.

Як повідомляло РБК-Україна, візит Зеленського до США планується на кінець липня 2021 року.

У МЗС раніше заявляли, що головною темою переговорів Байдена і Зеленського стане залучення американської сторони до врегулювання конфлікту на Донбасі.

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Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден