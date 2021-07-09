Зустріч Зеленського і Байдена: дати візиту в США ще немає

Підготовка зустрічі президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом триває. Дата і порядок саміту поки знаходиться на стадії узгодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря президента України Сергія Никифорова.
"Як дата, так і адженда (порядок денний - ред.), поки на стадії узгодження", - сказав Нікіфоров.
Нагадаємо, Джо Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім.
Як повідомляло РБК-Україна, візит Зеленського до США планується на кінець липня 2021 року.
У МЗС раніше заявляли, що головною темою переговорів Байдена і Зеленського стане залучення американської сторони до врегулювання конфлікту на Донбасі.