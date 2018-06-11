Встреча Трампа и Ким Чен Ына будет закрытой

На встрече Трампа и Ким Чен Ына будут присутствовать только переводчики

Встреча президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, которая состоится во вторник, 12 июня, в Сингапуре, будет закрытой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что лидеры двух стран встретятся в 9:00 и проведут переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики. Впоследствии состоится рабочий обед Трампа и Ким Чен Ына.

После этого начнется двусторонняя встреча, на которой в составе делегации США будут государственный секретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По итогам саммита Трамп примет участие в пресс-конференции для журналистов, а вечером вылетит в США.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже совершил ознакомительную экскурсию Сингапуром перед саммитом с президентом Сполулених Штатов Америки США Дональдом Трампом.