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Встреча Трампа и Ким Чен Ына будет закрытой

НовостиПолитика    11.06.2018 - 22:14
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

На встрече Трампа и Ким Чен Ына будут присутствовать только переводчики

Встреча президента Соединенных Штатов Америки (США) Дональда Трампа и лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына, которая состоится во вторник, 12 июня, в Сингапуре, будет закрытой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что лидеры двух стран встретятся в 9:00 и проведут переговоры, на которых будут присутствовать только переводчики. Впоследствии состоится рабочий обед Трампа и Ким Чен Ына.

После этого начнется двусторонняя встреча, на которой в составе делегации США будут государственный секретарь Майк Помпео, глава аппарата Белого дома Джон Келли и советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По итогам саммита Трамп примет участие в пресс-конференции для журналистов, а вечером вылетит в США.

Напомним, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын уже совершил ознакомительную экскурсию Сингапуром перед саммитом с президентом Сполулених Штатов Америки США Дональдом Трампом.

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Теги публикации: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, КНДР, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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