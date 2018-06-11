Ким Чен Ыну провели экскурсию Сингапуром перед саммитом с Трампом

Ким Чен Ын приземлился в аэропорту Сингапура на несколько часов раньше, чем планировалось

Лидер Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ын совершил ознакомительную экскурсию Сингапуром перед саммитом с президентом Сполулених Штатов Америки США Дональдом Трампом. Об этом передает Daily Mail.

Как стало известно известно из фотографий в социальных сетях, лидер КНДР отправился на прогулку по городу из отеля Marina Bay Sands и казино.

Ким Чен Ын приземлился в аэропорту Сингапура на несколько часов раньше, чем планировалось, его кортеж прибыл в отель "Сент-Реджис".

Участие в экскурсии принял также министр иностранных дел Сингапура Вивиани Балакришнан. Он сделал совместное фото с лидером КНДР

Фото: селфи с Ким Чен Ыном (facebook.com ongyekung)

Известно, что Трамп со своими помощниками провел ночь брифинге, готовясь к исторической встречи с лидером КНДР.

Отметим, встреча Трампа и Ким Чен Ына запланирована на 12 июня в гостинице "Капелла" на острове Сентоса в Сингапуре. Основное внимание в ходе саммита будет уделено денуклеаризации Корейского полуострова.

Напомним, ранее в Белом доме отметили, что переговоры представителей США и Северной Кореи в Сингапуре продвигаются быстрее, чем ожидалось, в связи с этим американский президент Дональд Трамп оставит страну во вторник, 12 июня, вечером.