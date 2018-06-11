Зустріч Трампа та Кім Чен Ина буде закритою

На зустрічі Трампа та Кім Чен Ина будуть присутні лише перекладачі

Зустріч президента Сполучених Штатів Америки (США) Дональда Трампа і лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ина, яка відбудеться у вівторок, 12 червня, в Сінгапурі, буде закритою. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Білого дому.

Зазначається, що лідери двох країн зустрінуться о 9:00 і проведуть переговори, на яких будуть присутні тільки перекладачі. Згодом відбудеться робочий обід Трампа та Кім Чен ИНА.

Після цього розпочнеться двостороння зустріч, на котрій у складі делегації США будуть державний секретар Майк Помпео, глава апарату Білого дому Джон Келлі і радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон.

За підсумками саміту Трамп візьме участь у прес-конференції для журналістів, а ввечері вилетить до США.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин уже здійснив ознайомчу екскурсію Сінгапуром перед самітом з президентом Сполулених Штатів Америки США Дональдом Трампом.