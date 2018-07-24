Встреча Суркова и Волкера пока не планируется

По словам Волкера, он последний раз общался с Сурковым в январе

Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с советником президента Российской Федерации (РФ) Владиславом Сурковым пока не запланирована. Об этом Волкер сообщил в эфире "112 Украина".

По словам Волкера, он последний раз общался с Сурковым в январе текущего года.

"У нас пока нет запланированной встречи. Я всегда открыт к встрече с ним. Последний раз, когда мы общались, это был январь. После этого он был вновь назначен на свою должность. Мы обменялись короткими фразами. Я думаю, что секретарь по безопасности Джон Болтон будет привлечен к этому. Возможно, Россия захочет сделать больший прогресс, чем было раньше", - сообщил Волкер.

Напомним, ранее Волкер заявлял, что Украина не сможет вернуть уже захваченную Российской Федерацией территорию. Вместе с тем, он отмечал, что США не будут признавать аннексию Крыма.

Отметим, Волкер занимается вопросами Украины с июля 2017 года. В частности, Волкер ведет переговоры об урегулировании ситуации на Донбассе с Сурковым. За время своей каденции Волкер несколько раз посетил Украину, в частности, Киев и Донбасс.