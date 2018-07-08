Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

США не будуть визнавати анексію Криму, - Волкер

НовиниПолітика    08.07.2018 - 06:13
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)
Фото: Курт Волкер (flickr.com/usembassykyiv)

Американські ЗМІ поспішили з висновками, вирішивши, що США збираються визнати анексію Криму

Сполучені Штати Америки не планують визнавати анексію Криму. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю телеканалу Ost West.

Волкер сказав, що американські ЗМІ поспішили з висновками, вирішивши, що США збираються визнати анексію Криму.

"Білий дім висловився надалі дуже ясно - радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс прояснили, що США не планують визнавати російську анексію Криму. Так і слід розуміти американську позицію", - повідомив Курт Волкер.

Він зазначив, що США підтримує територіальну цілісність України, а також підтримували Україну в питанні миру. Особливо підтримка стосується ситуації на сході країни.

"І я думаю, що адміністрація (а вже півтора року це адміністрація Трампа) демонструвала послідовний підхід у цьому питанні", - резюмував Волкер.

Нагадаємо, Трамп прокоментував дії Меркель стосовно "Північного потоку-2".

У КНДР назвали "сумними" переговори з держсекретарем США Трамп веде переговори з іноземними лідерами по особистому телефону, - WP
Теги публікації: Сполучені Штати Америки, Крим, Курт Волкер  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Глибока помилка": екс-міністр Червоненко порадив українцям вчити російську мову (відео)
"Яка земелька ваша?": кремлівський пропагандист заявив, що Україну створила Росія (відео)
З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)
Величезна змія не на жарт налякала жителів Херсона (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся