США не будуть визнавати анексію Криму, - Волкер

Американські ЗМІ поспішили з висновками, вирішивши, що США збираються визнати анексію Криму

Сполучені Штати Америки не планують визнавати анексію Криму. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю телеканалу Ost West.

Волкер сказав, що американські ЗМІ поспішили з висновками, вирішивши, що США збираються визнати анексію Криму.

"Білий дім висловився надалі дуже ясно - радник президента США з національної безпеки Джон Болтон і прес-секретар Білого дому Сара Хакабі Сандерс прояснили, що США не планують визнавати російську анексію Криму. Так і слід розуміти американську позицію", - повідомив Курт Волкер.

Він зазначив, що США підтримує територіальну цілісність України, а також підтримували Україну в питанні миру. Особливо підтримка стосується ситуації на сході країни.

"І я думаю, що адміністрація (а вже півтора року це адміністрація Трампа) демонструвала послідовний підхід у цьому питанні", - резюмував Волкер.

Нагадаємо, Трамп прокоментував дії Меркель стосовно "Північного потоку-2".