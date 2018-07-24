Зустріч Суркова та Волкера наразі не планується

За словами Волкера, він останній раз спілкувався з Сурковим у січні

Зустріч спецпредставника США по Україні Курта Волкера з радником президента Російської Федерації (РФ) Владиславом Сурковим наразі не запланована. Про це Волкер повідомив в ефірі "112 Україна".

За словами Волкера, він останній раз спілкувався з Сурковим у січні поточного року.

"У нас немає наразі запланованої зустрічі. Я завжди відкритий до зустрічі з ним. Останній раз, коли ми спілкувались, це був січень. Після цього він був знову призначений на свою посаду. Ми обмінялись короткими фразами. Я думаю, що секретар з нацбезпеки Джон Болтон буде залучений до цього. Можливо, Росія захоче зробити більший прогрес, ніж то було раніше", - повідомив Волкер.

Нагадаємо, раніше Волкер заявляв, що Україна не зможе повернути вже захоплену Російською Федерацією територію. Разом з тим, Волкер зазначав, що США не будуть визнавати анексію Криму.

Відзначимо, Волкер займається питаннями України з липня 2017 року. Зокрема, Волкер веде переговори про врегулювання ситуації на Донбасі з Сурковим. За час своєї каденції Волкер кілька разів відвідав Україну, зокрема, Київ і Донбас.