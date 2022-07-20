Встреча союзников в формате "Рамштайн-4" началась

Министр обороны США Ллойд Остин уже выступил на встрече со вступительной речью.

На этот раз встреча руководителей министерств обороны проходит онлайн.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитр Кулеба заявлял, что на четвертом "Рамштайне" планируется анонсирование новых поставок оружия для Вооруженных сил Украины.

Во время переговоров также могут обсудить вопросы, возникающие с логистикой или принятием решений по поставкам.

Кроме этого, к формату могут присоединятся новые государства.