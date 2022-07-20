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Зустріч союзників у форматі "Рамштайн-4" почалася

Архівне фото: зустріч союзників у форматі "Рамштайн-4" почалася (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України (UDCG) розпочалася у середу, 20 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони США у Twitter.

Міністр оборони США Ллойд Остін вже виступив на зустрічі зі вступною промовою.

Цього разу зустріч очільників Міністерств оборони проходить онлайн.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитр Кулеба заявляв, що на четвертому "Рамштайні" планується анонсування нових поставок зброї для Збройних сил України.

Під час переговорів також можуть обговорити питання, що виникають з логістикою або ухваленням рішень щодо поставок.

Окрім цього, до формату можуть приєднаються нові держави.

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