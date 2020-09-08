ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина на нормандской встрече поднимет вопрос обострения на Донбассе

Киев, Вторник 08 сентября 2020 00:06
Украина на нормандской встрече поднимет вопрос обострения на Донбассе
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина в нормандском формате будет поднимать вопрос о гибели украинского солдата вследствие нарушения российскими боевиками режима тишины на Донбассе. Встреча советников нормандской четверки остается в графике.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время ток-шоу "Свобода слова".

"По состоянию на сейчас встреча советников остается в графике и Украины к ней тщательно готовится и безусловно гибель украинского солдата станет одной из тем", - заявил министр.

Напомним, 5 сентября главарь "ДНР" обвинил украинскую сторону в нарушении договоренностей и приказал боевикам атаковать укрепления ВСУ вблизи Шумов. В связи с этим Украина срочно созвала заседание ТКГ.

В командовании ООС пригрозили боевикам мощным ответом в случае обстрела украинских позиций на Донбассе.

В воскресенье, 6 сентября на Донбассе обострилась ситуация, впервые с начала перемирия в результате вражеского обстрела погиб украинский военный, еще один получил ранение.

Кроме того, 6 сентября, на Донбассе на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль, в результате чего двое военных получили ранения. Один из них в умер.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от России вмешаться в ситуацию с обострением на Донбассе и обстрелами украинских позиций.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика ДонбассДмитрий КулебаперемириеООСНормандская четверка
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь