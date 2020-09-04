Даты саммита нормандской встречи пока нет, - Резников

Фото: Алексей Резников (facebook com alex reznikoff)

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников считает возможным проведение нормандской встречи в Берлине осенью. При этом пока точной даты саммита нет.

Об этом Резников заявил, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, сейчас продолжается работа над решением вопросов, которые ставились перед участниками переговорного процесса на саммите в Париже в декабре 2019 года.

"Следующего саммита точной даты нет. Но я оптимист, и мне кажется, что такая встреча в Берлине этой осенью вполне вероятна", - сообщил Резников.

Он отметил, что сейчас должны быть решены вопросы открытиях двух новых контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе, четырех новых участков разведения, план разминирования, вопрос обмена пленными и вопросы, связанные с законодательством о выборах и амнистии.

Как писало РБК-Украина, министры иностранных дел "нормандской четверки" планируют провести встречу в сентябре.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.