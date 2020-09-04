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Главы МИД "нормандской четверки" настроены на встречу в сентябре, - Кулеба

Киев, Пятница 04 сентября 2020 12:12
Главы МИД "нормандской четверки" настроены на встречу в сентябре, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, при каких обстоятельствах может состояться встреча министров иностранных дел в нормандском формате. По его словам, это может состояться в сентябре.

Об этом Кулеба заявил на брифинге.

По плану, как говорит министр, главы МИД встретятся после того, как встретятся советники. По состоянию на сейчас встреча советников только запланирована.

"Только советники встретятся, мы увидим, как пройдет эта встреча, какие результаты будут достигнуты и, если не случится на этой встрече ничего форсмажорного, тогда будут созданы условия для встречи министров иностранных дел. И я, и мои французские коллеги настроены на проведение этой встречи в сентябре, и, насколько меня проинформировали, российский министр Сергей Лавров также не возражает против такой встречи", - сказал он.

Отметим, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак надеется, что встреча политических советников лидеров "нормандской четверки" может пройти до 10 сентября.

Напомним, Владимир Зеленский надеется, что следующий саммит лидеров "нормандской четверки" может привести к окончанию войны на Донбассе.

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